Schramberg. Mit dem Entwurf des Bebauungsplans für das Ärzte- und Gesundheitszentrum beschäftigt sich der Ausschuss für Umwelt und Technik in seiner nächsten öffentlichen Sitzung am Donnerstag, 1. Dezember. Beginn ist um 18 Uhr im Rathaus. Außerdem stehen auf der Tagesordnung: Ausbau Sängerstraße (Vergabe der Arbeiten), Bebauungsplan Bergacker IV, Bebauungsplan Sulgen-Mitte, Neukalkulation der Abwassergebühren 2017, Satzung zur Änderung der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung, Struktur und Eintrittspreise im Hallenbad "badschnass", Wirtschaftsplan 2017 der Stadtwerke, Geschwindigkeitskontrollen im Stadtgebiet, Haushaltsplanung 2017 (Verweisung in die Ausschüsse), Bekanntgaben, Anfragen und Anregungen. Im Anschluss findet eine nichtöffentliche Sitzung statt.