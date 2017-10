Schramberg-Sulgen. Im Rahmen des 50-jährigen Weihejubiläums der St. Laurentius-Kirche wird am Freitag, 27. Oktober, um 20 Uhr im Pfarrhof in Sulgen ein unterhaltsames und abwechslungsreiches Programm beim Kabarettabend mit den "Maulflaschen" geboten. Karten im Vorverkauf zum Preis von neun Euro gibt es im Pfarrbüro oder beim Schlachtfest am Sonntag, 15. Oktober, in der Turn- und Festhalle. An der Abendkasse kostet der Eintritt zehn Euro.