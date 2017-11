Schramberg Mancherorts fehlen sogar Randsteine

Die Straße Trombach soll im zweiten Abschnitt auf etwa 500 Metern Länge saniert werden mit Kosten von 50 000 Euro, der obere Teil der Straße am Bergacker soll für 35 000 Euro ausgebaut werden, ebenso ein Teilbereich am Falken für 35 000 Euro. In der Weiherhalde ist ein Reststück von etwa 60 Metern zu erneuern und für Ausbesserungen von Belägen sollen 5000 Euro eingesetzt werden.