Schramberg "Luther gibt dem Leben die Erdung"

Anschließend wird es ein einfaches, aber deftiges Essen geben: "Lutherwurst und Lutherbier". Während des Gottesdienstes werden die Kinder im nahen evangelischen Gemeindehaus betreut. Alle fünf Pfarrer und die Kirchengemeinderäte werden den Gottesdienst zusammen feiern. "Wir wollen uns nicht nur erinnern, sondern auch damit befassen, was Glaube heute lebensnah im alltäglichen Leben heißt", erklärt Pfarrer Krimmer. "In einer Gesellschaft, die in unterschiedliche Sprachwelten zerfällt, werden klare Botschaften gebraucht, wir schlagen eine Brücke", betont Pfarrer Götschke. Und Pfarrer Bühner ergänzt: "Die Gedanken von Luthers Lehre gelten auch heute noch und geben dem Leben Erdung".