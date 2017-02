Schramberg Lust, etwas Neues auszuprobieren?

Denn am Fels unterhalb der Burgruine steht wieder der jährliche Kletterkurs an. Unter der fachkundigen Leitung erfahrener Kletterer können Einsteiger am Samstag und Sonntag, 29. und 30. April, erste Kraxelerfahrungen sammeln.

Geklettert wird im Toprope-Stil. Dabei läuft das Seil vom Sicherungspartner über eine Umlenkung am Fels zum Kletterer – Stürze braucht folglich niemand zu befürchten. Eine Einführung in Kletter- und Sicherungstechniken sowie Knotenkunde runden das Kursprogramm ab.

Wer danach "Blut geleckt" hat, ist beim Fortgeschrittenenkurs genau richtig. Dieser findet am Samstag und Sonntag, 13. und 14. Mai, ebenfalls am Falkenstein statt. Kursziel ist das eigenverantwortliche Klettern am Fels. Trainiert werden Vorstiegs-Klettern und -Sichern, Standplatztechnik und Abseilen. Sowohl der Einsteiger-, als auch der Fortgeschrittenenkurs beginnen um 9 Uhr, Treffpunkt ist der Parkplatz der ehemaligen Gaststätte Berneckbad. Mitgebracht werden sollten bequeme Kleidung, Turnschuhe und eventuell ein Fahrradhelm.