Schramberg Luftpost an den Weihnachtsmann

Dann verwandelt sich das Lesecafé wieder in ein kleines Lichtspielhaus. In der monatlichen Reihe im City-Center wird heute die Geschichte "Luftpost für den Weihnachtsmann" erzählt. Amin ist arm und lebt in einem kleinen Bergdorf. Er kennt den Weihnachtsmann nur von einem Kalenderbild. Als Amin einen Luftballon geschenkt bekommt, hat er eine Idee. Aber wird der Weihnachtsmann Amins "Luftpost" auch wirklich erhalten?

Die weihnachtliche Geschichte ist für kleine und große Zuhörer ab vier Jahren geeignet. Beginn des Bilderbuchkinos ist um 15 Uhr, der Eintritt ist frei.