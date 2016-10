Schramberg Lucia Moosmann radelt am fleißigsten

Schramberg-Tennenbronn. Elke Allgeier begrüßte die Teil-nehmer und begann mit dem Rückblick auf das Jahr 2016. Das erste Treffen fand im März statt. Traditionsgemäß erfolgte eine Wanderung auf den Windkapf zum Mittagsbuffet. Dieses Jahr war der April kalt und regnerisch. Deshalb begann die Radsaison mit 17 Teilnehmer erst am 2. Mai. Das Wetter spielte dann aber gut mit, und so konnten in diesem Jahr alle Wochenfahrten durchgeführt werden. Zu den üblichen 20 Wochenfahrten kamen noch fünf Sonderfahrten.

Durchschnittlich 38 Kilometer

30 Teilnehmer legten in dieser Saison eine Gesamtstrecke von 18 676 Kilometer zurück. In diesem Jahr wurde kein Radsonntag veranstaltet. Im einzelnen ist die Gruppe 18- mal am Montagabend, zweimal am Mittwochabend, zweimal samstags und dreimal am Mittwoch (Ferienfahrten) gefahren. Die durchschnittliche Streckenlänge an den üblichen Abenden betrug rund 38 Kilometer. Die durchschnittliche Streckenlänge aller Fahrten zusammen betrug rund 43 Kilometer. Die erste Ferienfahrt fand am 3. August statt und führte zum Spareribs-Essen nach Tannheim ins Gasthaus Linde. Die zweite Ausfahrt fand am 10. August statt und war eine Halbtagstour mit 18 Personen. Es ging Richtung Sulgen und Dunningen, mit Einkehr in der Eisdiele, weiter über Locherhof, Hardt bis Tennenbronn. Die dritte Ausfahrt war eine Ganztagestour mit dem Ziel Hofstetten zum Mittagessen.