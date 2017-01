Schramberg-Tennenbronn. Die Loipen sind gespurt. Dank guter Schneelage stehen den Wintersportlern ab sofort wieder drei klassische Langlauf-Loipen von zwei bis zehn Kilometern Länge sowie eine Nachtloipe, die in der Zeit von 16.30 bis 22 Uhr beleuchtet ist, zur Verfügung. Start ist beim Wanderparkplatz Remsbach in Tennenbronn. Für die Rodler ist die 200 Meter lange Strecke in den Ferien und an den Wochenenden (Freitag und Samstag) in der Zeit von 16.30 bis 22 Uhr beleuchtet. Start ist ebenfalls beim Wanderparkplatz Remsbach. Der Skilift Remsbach hat wie folgt geöffnet: Montag bis Freitag, 14 bis 16.30 Uhr, am Wochenende und in den Schulferien Baden-Württembergs von 11 bis 16.30 Uhr. Die Tageskarte kostet 6 Euro, für Kinder vier Euro, ab 14 Uhr halber Preis. Bei Schnee werden in Tennenbronn auf der Ramsteiner Höhe auch zwei Wanderwege präpariert. Infos zum aktellen Wintersportbericht gibt es unter www.schramberg.de.