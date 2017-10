Schramberg-Sulgen. Tanzen zu fetziger Musik, gemeinsam mit anderen, doch ohne Partner, in Reihen neben- und hintereinander: das ist Line Dance. Seit 20 Jahren eine anerkannte Sportart, erfreut sich Line Dance immer größerer Beliebtheit: bei allen, die Spaß am Tanzen, jedoch keinen Partner für Paartänze haben. Am Dienstag, 10. Oktober, startet die Tanzabteilung der SG Schramberg einen neuen Line-Dance-Kurs in der Gymnastikhalle. Tanzlehrer und Trainer Bernd Junghans, erfahrener Profi aus der Szene, hat aktuelle Tänze im Repertoire. Der Kurs eignet sich für Einsteiger und für Teilnehmer, die bereits Erfahrung mit Line Dance haben. Der Kurs umfasst sechs Termine und findet jeweils von 19 bis 20 Uhr in der Gymnastikhalle Sulgen statt. Die Kursgebühr beträgt 35 Euro pro Person. Eine Voranmeldung ist nicht nötig. Weitere Infos bei der Geschäftsstelle der SG Schramberg, Telefon 07422/22 8 59 oder auf www.sgschramberg.de