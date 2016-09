Schramberg Liebe zur Heimat kommt an

Schramberg-Sulgen (lar). Einkaufskörbe voll mit regionalen Lebensmitteln wie Müsli, Wein, Fleisch, Obst und Essig nahmen gestern die Besucher des ersten "Heimatliebe Markts" von Edeka-Markt Lustig mit nach Hause. Aber auch Kaffee, Kuchen und warme Speisen von der Fischerkantine wurden auf dem Markt hinter dem Supermarktgebäude angeboten. An den kreisförmig angeordneten Marktständen berieten Vertreter der Hersteller die Kunden persönlich. Genau dies sei das Ziel ihres Abschlussprojekts, dem "Heimatliebe Markt", gewesen, "Endverbrauchern die im Edeka-Markt angebotenen regionalen Produkte näher zu bringen", so Nadine Jesenovic und Markus Flaig, die das Konzept im Rahmen des "Führungsprogramms Handels" entwickelt hatten (wir berichteten). Auch Geschäftsinhaber Herwig Gehweiler ist zufrieden mit dem Konzept und plant schon für die Zukunft: "Wenn es gut läuft, führen wir das vielleicht regelmäßig alle zwei Jahre an".