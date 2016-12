Schramberg. Die evangelische Kirchengemeinde Schramberg lädt am Zweiten Weihnachtstag zur Waldweihnacht in die Burgruine Hohenschramberg ein. Beginn des Gottesdienstes dort ist 18 Uhr. Außerdem gibt es einen Lichterzug von der Talstadt hinauf zur Burg. Treffpunkt dazu ist 17 Uhr am Turm der katholischen Kirche St. Maria. Beim Treffpunkt können Fackeln gegen eine Spende erworben werden. Gerne kann man auch eigene Windlichter oder Laternen mitbringen, zur Sicherheit auch Taschenlampen. Gemeinsamer Abmarsch ist um 17.15 Uhr bei St. Maria. Eingeladen zum Lichterzug sind vor allem die Kinder. Um 18 Uhr werden dann alle Glocken der Stadtkirche läuten und der Posaunenchor Rötenberg wird den Gottesdienst im Innenhof der Burgruine eröffnen. In der Ansprache von Stadtpfarrer Michael Jonas wird es um die "verlorenen Strophen" des Liedes "Stille Nacht" gehen. Nach dem Gottesdienst wird von der Kirchengemeinde Punsch ausgeschenkt. Den Rückweg möge sich jede Familie selbst organisieren.