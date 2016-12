Schramberg Letzte Kult-Wurst auf dem Grill

Mit dem letzten Bissen einer Bockwurst oder Rostbratwurst kann dann jeder seine eigene Tradition samstäglicher Besuche auf dem Hirsoner Platz verschlucken und darauf hoffen, dass auch künftig der Hunger nach dem Einkaufen mit "Wurscht und Wecken" gestillt wird. Aber schmecken soll’s ja auch, wie seit weit über 50 Jahren mit "der guten Qualität von Wurscht im Wecken" vom Metzger Hils und Bäcker Mutschler, beide aus Lauterbach, erwartet sich Manfred Feger.

Schon 1948 hatten seine Eltern mit einem Spiritusgrill und einem Klapptisch einen ersten Imbiss-Stand auf dem Platz an der Steige aufgebaut. Schnell mussten die ganze Familie und Freunde wie Helmut Kamm mithelfen, damit die Hungrigen in die Bockwurst beißen konnten.

Schon mit elf Jahren hatte Manfred für Nachschub am Grill zu sorgen, und Bäcker Eisele aus Sulgen musste seine Weckle zum Belegen aufschneiden. Auf dem Dach eines VW-Käfers wurden Stangen und Bretter für den Stand zu Jahrmärkten und Martinimärkten im ganzen Ländle transportiert, aber auch im Berneck-Freibad reichte Mutter Isolde Feger über 32 Sommer lang Wurst, Eis und Getränke aus dem Kiosk. Seit Manfred Feger 1974 das Geschäft von seiner Mutter übernahm, hat er mit seiner Frau Doris auf bis zu 80 Märkten im Jahr gegrillt. Dazu wurden gut 20 Jahre lang Besucher auf mehreren Messen in Freiburg, Stuttgart und Frankfurt in der Messegastronomie mit Schwarzwälder Spezialitäten verköstigt.