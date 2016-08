Schramberg Lesespaß aus der Schultüte

Die Mediathek will mit der Aktion erreichen, dass Kinder den Umgang mit Büchern von Anfang an als etwas Wertvolles erleben – und dass sie erfahren dürfen, wie spannend, lustig und befriedigend das Lesen ist. Die Mediathek sieht sich dabei als Bildungspartner für Schule und Elternhaus und hofft mit dieser Aktion, viele Erstklässler als neue Leser zu gewinnen.

Außerdem wird vom Team der Mediathek eine eigens für die Erstklässler vollgepackte Tüte mit einem schultypischen Erstlesebuch und einem Gutschein für den kostenlosen Leseausweis sowie weiteren kleinen Überraschungen überreicht. Während die Veranstaltung am Montag, 5. September, in der Zweigstelle Sulgen bereits ausgebucht ist, gibt es für den Termin in der Mediathek Talstadt am Donnerstag, 8. September, noch einige freie Plätze. Beginn ist um 10 Uhr, Dauer circa eineinhalb Stunden. Die Teilnahme ist kostenlos.

Eine vorherige Anmeldung ist zwingend erforderlich – entweder per E-Mail an mediathek@schramberg.de, unter Telefon 07422/2 92 60 oder persönlich in der Mediathek.