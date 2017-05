Schramberg Leistungsspektrum kommt an

"Damit werden die herausragenden Leistungsstandards, die mit dieser Auszeichnung verbunden sind und lediglich dem inhabergeführten Einzelhandel zukommen, gewürdigt", freute sich Herzog bei der Übergabe. "Markt intern" vergibt diese Auszeichnung für "besondere Leistungsstandards mit individuellem Leistungsspektrum, qualifiziertem und fundiertem Fachwissen, exklusivem Service und einer Angebotsvielfalt bekannter Marken". In der Parfümerie ist seit dem Umbau von der Parfümerie in ein Wellnesstudio einiges in Bewegung geraten, wie der OB gemeinsam mit Wirtschaftsförderer Manfred Jungbeck seit deren Besuch im Dezember feststellte.

So konnten aufgrund der Nachfrage zwei weitere Mitarbeiter, eine Kosmetikerin und eine Wellness-Therapeutin eingestellt werden. Die "Wellnessoase" werde, so Jakubaschk, sehr gut angenommen und sei gegenwärtig mindestens zwei bis drei Wochen im Voraus ausgebucht.

Jakubaschk, der sich für die Auszeichnung beworben hatte, musste "die Sach- und Beratungskompetenz seines Unternehmens nachweisen, sich zu einem serviceorientierten Verhaltenskodex verpflichten und ein individuelles Leistungsversprechen abgeben".