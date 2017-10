Schiltach. Zum Auftakt der zehnten Kleinkunstreihe im Schiltacher "Treffpunkt" ist Kabarettist, Autor und Liedermacher Marc Hofmann, hauptberuflich Lehrer, in der Treffpunkt-Stube zu Gast. Er ist dort kein Unbekannter, denn im Februar 2016 spielte er vor ausverkauftem Haus und begeisterte das Publikum mit seiner Lehrersatire. Jetzt ist er wieder da, in seinem neuen Programm "Der Klassenfeind 2 – Dies ist keine Vorführstunde" entlarvt er, wie schmal der Grat zwischen Alltag und Satire an den Schulen wirklich ist. Zwischendurch liest Hofmann aus seinem Roman "Der Klassenfeind". Dazu gibt es neue melancholisch-gemeine Lieder zum Frustabbau. Marc Hofmann ist am Samstag, 28. Oktober, um 20 Uhr im Treffpunkt zu sehen. Einlass ist ab 19 Uhr, der Eintritt beträgt acht Euro.