Schramberg Legendäre und raue Klänge

Schramberg. Eine der größten Gitarren-Legenden in der Geschichte des Hardrocks und einer der besten Bassisten der Rockgeschichte kommen mit faszinierenden Bands nach Schramberg. Am Donnerstag, 2. November, 20.30 Uhr, Einlass ab 19 Uhr, erscheint Manuel Charlton, Gründer der Gruppe "Nazareth", im Besen. Und bereits morgen, Donnerstag, 26. Oktober, 20.30 Uhr, Einlass ab 19 Uhr, packt der Gründer von "Ten Years After", Leo Lyons, seinen Bass in der Geißhalde aus.

Der mittlerweile 76-jährige Manny Charlton war von 1968 bis 1990 Lead-Gitarrist der schottischen Hardrock-Band Nazareth, ihr Hauptsongschreiber und Produzent. Er hatte großen Anteil an Nazareths weltweitem Erfolg. Manny Charlton schrieb die meisten der Erfolgsalben wie "Hair Of The Dog" mit dem Hit "Love Hurts" oder war an weiteren Welthits der Band wie "Heart’s Grown Cold", "Dream On" oder "This Flight Tonight" beteiligt. Mit knapp 60 Millionen verkaufter Alben weltweit sind "Nazareth" zusammen mit den "Simple Minds" die international bekannteste Musikgruppe aus Schottland.

Charltons bluesiger Gitarrenstil zusammen mit Dan McCafferty’s rauem Gesang begeisterte die Fans. Aufgrund musikalischer und persönlicher Differenzen, stieg Manny Charlton aus der Band aus und überließ den Mitgliedern Pete Agnew und Dan McCafferty den Bandnamen.