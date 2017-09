Schramberg Lederhosen-Zeit

Zünftige Blasmusik

Die mittlerweile fest etablierte Volksfestinstanz in der Region beginnt am Samstag, 30. August, um 17 Uhr, um 18 Uhr wird das Fest traditionsgemäß mit dem Fassanstich auf Betriebstemperatur gebracht. Für zünftige Blasmusik rund um die Uhr hat der Verein gesorgt.

So spielt am Samstagabend der Musikverein Kulturkapelle Schonach gefolgt von LauterBlech ab 21 Uhr, welche die Kombination aus Stimmungsmusik und blechbläserischer Perfektion auf die Spitze treiben will.