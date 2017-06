Schramberg Lauterbach erschließt Wohnmobiltourismus

Auf dem Sulzbacher Boschel-Gelände werden zunächst fünf Stellplätze ausgewiesen. Der Deutsche Tourismusverband (DTV) leistet Hilfestellung. Dessen Definition unterscheidet Wohnmobile von Wohnwagen, auch Caravan genannt. Der DTV verfolgt das Ziel, außerhalb von Campingplätzen Stellplätze für Wohnmobile anzubieten. Diese unterscheiden sich wiederum in den Kategorien Transitplatz, Kurzreiseplatz oder Wohnmobilhafen.

Auf dem Boschel-Gelände handelt es sich um sogenannte Transitplätze, respektive um einfache Übernachtungsplätze für eine maximale Dauer von 24 Stunden und sind ohne jeglichen Komfort, also ohne Elektro- und Sanitäranschluss.

Der Luftkurort Lauterbach darf sich rühmen, nunmehr dem Wohnmobiltourismus einen von deutschlandweit rund 3000 Stellplätzen präsentieren zu können. Leiterin der Tourist-Info, Dagmar Fischer gegenüber unserer Zeitung: "Der Wohnmobiltourismus liegt voll im Trend, insbesondere durch Mobilisten in der zweiten Lebenshälfte. Sie suchen, bevorzugen und erkunden Regionen, in denen sie auch gut einkehren können." Von daher biete sich das Boschel-Gelände an. Zahlreiche Wohnmobilisten hätten ihre Begeisterung für das Boschel-Gelände schon per E-Mail zum Ausdruck gebracht.