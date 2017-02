Schramberg/Lauterbach Elektrozäune halten Luchs nicht auf

"Derzeit ziehen wir Luchsfutter mit der Flasche auf", meint Volker Moosmann mit leichtem Sarkasmus in der Stimme. Sechs kuschelige Lämmer hüpfen im Stall des Schafzüchters auf dem Kuonbacherhof umher. Wenn die ersten Grashalme auf der Wiese sprießen, dürfen sie zusammen mit rund 50 Mutterschafen und fünf Geißen samt Nachwuchs ins Freie.

Rund 15 Hektar Land bewirtschaftet der gelernte Forstwirt und Metzger mit seinen Tieren, die die Landschaft offen halten. Ist das Gebiet stark verbuscht, kommen erst seine Ziegen zum Einsatz, die Schafe sind die Spezialisten fürs Grünzeug.

Der Luchs, das Pinselohr, bereitet Moosmann Sorgen. "Im vergangenen Jahr hat er zwei Lämmer gerissen", erzählt der 48-Jährige. Er fand die abgenagten Kadaver sorgfältig abgedeckt unter Laub, Ästen und Reisig – ein Zeichen, dass ein Luchs am Werk war, wie ihm auch der Jagdpächter bestätigte. Der Luchs pirscht sich an seine Beute heran, erbeutet sie im Sprung und deckt sie dann ab. Bis der Teller quasi leer ist kommt er immer wieder an diese Stelle zurück und frisst sich satt. Auch andere Schäfer in der Region berichten von Luchsrissen, erläutert Moosmann, der regelmäßig Schäferstammtische organisiert, um auch dieses Problem zu thematisieren.