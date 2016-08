Die jüngsten Besucher kamen mit Ohrenschützer ausgeschattet, die ältesten konnten getrost einmal auf ihr Hörgerät verzichten – und die Jahrgänge dazwischen strapazierten ihr Trommelfell gerne. Denn es war laut, und es war gut – Tennenbronn war am Wochenende im Metalacker-Fieber. 1500 Gäste waren es am Freitag, am Samstag kamen noch einmal rund Tausend mehr. Zugegeben, die Musikrichtung ist nicht jedermanns Sache. Aber darum geht es bei der fünften Auflage des Festivals gar nicht mehr. Die Jungs "vom Trombe" haben aus was kleinem Feinen etwas großes Feines kreiert. Ein Festival, hinter dem nicht nur die Tennenbronner stehen. Der Ortsteil war mit MAT nicht nur in der Szene in aller Munde, das ganze Dorf hatte was von der Veranstaltung. Die "Bum-Bum-Bass-Musik" drang zwei Nächte lang auf jeden Balkon. Denn es war laut, und es war gut.