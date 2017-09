Schramberg Lastwagen prallt nach Kollision gegen Felswand

Schramberg (jf). Kurz vor 17 Uhr sind am Dienstagnachmittag zwei Lastwagen in einer Kurve der B 462 bei der Kläranlage Schramberg kollidiert. Ein Fahrer, der in Richtung Schramberg unterwegs war, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr auf die Felswand auf. Dabei verletzte er sich und wurde vom DRK ins Klinikum gefahren. Der Lastwagen hatte Pellets geladen und nach dem Unfall Feuer gefangen.