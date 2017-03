Schramberg Langfristige Sicherung des Standorts

Schramberg-Heiligenbronn. Die Vorstände stellten dem Schramberger OB beim turnusgemäßen gemeinsamen Austausch die geplanten Bauprojekte für mehrfachbehinderte und taubblinde Menschen vor, die als Ersatzneubauten auf die besonderen Bedürfnisse dieses Personen- kreises ausgerichtet sind. Der Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS) hat neulich die Förderung grundsätzlich bewilligt.

Geplant ist ein Wohnheim für taubblinde und hörsehbehinderte Menschen und eine neue Förderstätte für mehrfachbehinderte Menschen in Heiligenbronn im Gelände der Stiftung sowie ein Wohnheim für Beschäftigte aus der Stiftungs-Werkstatt für behinderte Menschen, das in Waldmössingen realisiert werden soll. Ein weiteres Bauprojekt der nächsten Jahre ist die barrierefreie Schul-Sporthalle in Heiligenbronn als Ersatzbau für die alte Turnhalle.

Aufgrund der zunehmenden Schülerzahlen in ihrem Schulneubau St. Benedikt ist hier von der Stiftung zudem an einen Erweiterungsbau gedacht. Dafür ist sie aber auf den Bau der geplanten neuen Zufahrt von der Landesstraße her durch die Stadt angewiesen.