Schramberg Landschaften jenseits des Schwarzwalds

Auf Einladung von Podium Kunst Schramberg findet im Rahmen der aktuellen Ausstellung im Schloss am Samstag, 11. März, um 17 Uhr, ein Künstlergespräch statt. Präsent sind dabei die Künstlerin Marianne Hopf sowie die Kunsthistorikerin Susanne Ließegang.

Auch sie wolle in diesen Landschaften nicht leben – meint die Künstlerin, den Landschaften in denen die Dynamik des Brodelns aus der Tiefe, das Fließen an der Oberfläche und die bedrohlich schwarze Ferne zu sehen ist. Aber da ist auch der andere Blickwinkel. Er liegt in der raumfüllenden, das heißt den Raum ausfüllenden, Arbeit einer freundlichen, heiteren Landschaft, in die der Betrachter zwischen den Baumstämmen blickt und zu der der farblich stimmige Parkettboden des Ausstellungsraums geradezu genial hinführt. Die Zusatzveranstaltung "Künstlergespräch" findet am kommenden Samstag um 17 Uhr im Schloss statt. Der Eintritt ist frei.