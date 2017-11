Schramberg Ländlichen Raum für junge Theologen attraktiver machen

Im Rahmen seiner Visitation hatte Rose die Einrichtungen des Kirchenbezirks besucht und auch mit Bürgermeistern, Schulleitern und Pressevertretern über ihre Wahrnehmung von Kirche gesprochen. Dabei galt sein besondere Interesse den Bildungseinrichtungen und der Frage: "Wie können wir den ländlichen Raum stärken, stützen und entwickeln?" Zum ländlichen Raum sei der Kirchenbezirk Sulz aufgrund der Besiedelungsdichte und der Entfernung zu den Oberzentren zu zählen, erklärte der Prälat. Kirchennahe Milieus seien hier überdurchschnittlich vertreten, zeigte Rose anhand einer Studie. Allerdings würden diese in den nächsten Jahren zurückgehen. Gleichzeitig wachse die Zahl der Menschen, die in prekären Verhältnissen lebten, stark an. "Armut" folgerte der Regionalbischof, "ist ein Thema, das im ländlichen Raum zunimmt und dem wir uns als Kirche stellen müssen".

Rose befürwortete Überlegungen, die Trägerschaft von Kindergärten zu zentralisieren. Bisher sind die einzelnen Kirchengemeinden Träger der Kindergärten. Eine zentrale Trägerschaft entlaste Pfarrer von Verwaltungsaufgaben, so der Regionalbischof. Die Geistlichen könnten sich dann mehr auf religions- und gemeindepädagogische Aufgaben konzentrieren.

Der Prälat hob die Bedeutung der Kinderkircharbeit hervor. Biblische Geschichten brächten "Samenkörner des Evangeliums in die Herzen der Kinder". Angesichts sinkender Kinderzahlen ermutigte Rose die Kirchengemeinden, neue, kreative Wege in der Arbeit mit Kindern zu beschreiten. In der Schule habe der Religionsunterricht einen hohen Stellenwert, berichtete Rose von seinen Gesprächen mit Schulleitern.