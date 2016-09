Schramberg Kurpark liegt Ortschaftsrat am Herzen

Sanierungskosten liegen bei rund 56 000 Euro

Für die Erneuerung der Bahnen schätzt die Verwaltung die Kosten auf circa 23 000 Euro, für die Sanierung und Ausstattung würden nochmals rund 33 000 Euro fällig. Der jährliche Abmangel würde nach dieser Investition von 2600 auf voraussichtlich 4000 Euro steigen.

Die jahrelange Pächterin der Minigolfanlage habe den Vertrag Anfang dieser Woche aus "familiären Gründen" gekündigt, informierte Ingrid Rebmann, Abteilungsleiterin Kultur, Tourismus und Eventmarketing, in der Sitzung.

Und wie soll es grundsätzlich mit dem Kurpark, der eine Gesamtfläche von rund 18 000 Quadratmetern umfasst, weitergehen?

Er soll zum Verweilen einladen, offener werden und auch Kindern etwas bieten, fasste der Ortschaftsrat zusammen. Deshalb möchte man im ganzen Park verteilt, einzelne Spielgeräte aufbauen. Moosmann: "Wir sprechen hier ausdrücklich nicht von einem Spielplatz, sondern nur von punktuellen Bereicherungen". Dadurch erhofft sich das Gremium den Verzicht auf teure Gutachten und Bauanträge.

Darüber hinaus wünscht man sich einen Technik-Erlebnispfad. Dort sollen an verschiedenen Stationen Aufgaben zu lösen sein oder Wissen vermittelt werden. Robert Hermann (CDU) regte an, heimische Firmen ins Boot zu holen, die sich so präsentieren könnten. "Ideal wäre der Erlebnispfad in Form eines Rundwegs, der dann auch auf der Bergseite des Minigolfs durch die Anlage verläuft." Das Kurpark-Verschönerungskonzept könnte mit Sitz- und Liegemöglichkeiten, einem Picknick- und einem Matschbereich beim Weiher abgerundet werden. Bei der Konzertmuschel sollen die Bänke abgebaut und der obere Spielplatz erhalten werden. Das Budget für all diese Dinge liegt derzeit bei 90 000 Euro, dieses ist bereits über den Haushalt abgedeckt. Als Klaus Dezember, Leiter der Abteilung Tiefbau, die Kosten für Spielgeräte auf den Tisch legte, bekamen die ehrgeizigen Pläne allerdings einen ersten Dämpfer. 90 000 Euro sind da schnell ausgegeben.