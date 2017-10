Schramberg Kunst unter Wasser und in Dosen

Schramberg. Fast ruhig war es um die Künstlergruppe mit ihrer Vorsitzenden Anneliese Bendigkeit geworden. Allerdings war die Ausstellung, in den von der Stadt zur Verfügung gestellten Räumen in der H.A.U., ständig präsent und wurde offenbar auch gut besucht.

Die Eröffnungsrede hielt Oberbürgermeister Thomas Herzog. Er freute sich über die teilnehmenden Künstler, die die weißen Wände der Galerie mit ihren Bildern schmückten, die in ihren Ateliers entstanden waren. "Das Resultat ihrer Inspirationen, die wir hier und heute bestaunen dürfen, ist eine Ausstellung, die in ihrer Vielfalt die Kunst in unserer Region sogar bis in unsere Bundeshauptstadt Berlin widerspiegelt", zollte Herzog seine Bewunderung.

Damit spielte er auf die Künstlerin Fabienne Cuisinier an, die einige Zeit in Schramberg gelebt hatte, mittlerweile aber in Berlin wohnt und arbeitet. Vor allem ihre Unterwasserbilder begeisterten die Besucher. Ebenfalls aus Berlin Cuisiniers Partner Uwe Jürgen Bauer.