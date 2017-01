Schramberg Kulturbeirat sorgt für günstige Tickets

Schramberg (zeg). Lob von allen Seiten des Ratstisches gab es in der Sitzung des Verwaltungsausschusses für das Projekt "Kulturfreu(n)de Schramberg". In Zusammenarbeit mit dem Stadtverband Soziales sollen Menschen unbürokratisch und niederschwellig angesprochen werden, die Kulturangebote bislang selten oder gar nicht nutzten, da sie sich diese nicht leisten konnten, erläuterte die Vorsitzende und Geschäftsführerin des Kulturbeirats, Susanne Gwosch, der die Idee für dieses Projekt hatte. Für die Praxis bedeutet das: Vereine und Veranstalter, die Eintrittskarten übrig haben oder auch spenden möchten, melden sich bei Mirko Witkowski, dem Vorsitzenden des Stadtverbands Soziales (Telefon: 07422/2 56 58 oder 0171/5 33 20 15, E-Mail: mirko.witkowski@t-online.de). Der Stadtverband verwaltet die Eintrittskarten und informiert über die Verfügbarkeit. Die Tickets werden zu einem geringen Entgelt (zwischen einem und drei Euro) weitergegeben. "Den jeweiligen Betrag legt der Veranstalter selbst fest." Die Karten sollen bewusst nicht kostenfrei zur Verfügung gestellt werden, da eine gewisse persönliche Wertschätzung erhalten bleiben soll, so Gwosch.