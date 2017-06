Schramberg Künftig der Größte

Schramberg-Tennenbronn. Das braune Coburger Fuchsschaf könnte von "s’Moosmans am Langenberg" etwas höher zu Lea Klausmann auf den Oberjosenhof umziehen und wäre dort unter den Zwergziegen der Größte. Lea Klausmann wollte beim Hammellauf gerade die Siegerfahne an ihren jüngeren Bruder Max weiterreichen, als der Wecker laut rasselte, wie zur Beendigung des Mittagsschlafs. Damit hatten die beiden Jüngsten vom Oberjosenhof den Tierbestand dort oben um die neue Rasse der Schafe erweitert. Max gewann ein weißes Woll-Schäfle, wie auch Maik Günter als dritter in der Reihe.

Etwa 40 Kinder drehten beim Hammellauf die Runde und streichelten immer wieder den kleinen Hammel, der mit einem Wiesenblumenkranz schön und für ihn lecker herausgeputzt war.Bei Moosmanns am Langenberg war der junge Hammel aus der ersten Generation eines Coburger Fuchsbocks mit rotbrauner Wolle.

Vor dem Hammellauf hatten die Geißbockmusikanten mit dem Gesangsduo Marianne und Michael das Heimatland Egerland besungen.