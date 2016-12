Schramberg (jf). Gestern gegen 15 Uhr hatte in der Küche eines Hauses in der Tiersteinstraße ein Kochtopf Feuer gefangen. Die Bewohnerin konnte ihn zwar noch ins Freie bringen, aber die Dunstabzugshaube brannte bereits. Die Feuerwehr Schramberg löschte den Brand schnell mit Kleinlöschgeräten, kontrollierte den Brandherd mit der Wärmebildkamera und belüftete die Räume. DRK-Mitarbeiter untersuchten die Mutter und ihr Kind: Sie mussten nicht in die Klinik. "Ist noch mal glimpflich aus gegangen", erklärte Feuerwehrkommandant Patrick Wöhrle.