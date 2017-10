Schramberg Kuckuck trifft auf schräge Vögel

Mittlerweile bilden Ingolf und Conny Haas die vierte Generation. Die beiden schossen im wahrsten Sinne des Wortes im Jahre 2005 den Kuckuck ab und sorgten für unruhige Zeiten im Schwarzwald. Trotz vieler Anfeindungen verpassten sie einem deutschen Markenzeichen ein neues und modernes Gesicht aus der alle halbe Stunde, unverschämt ein schräger Vogel "Kuckuck" schreit. Vorbei war es mit Holz, Dachgiebel und Jagdgedöns.

In der neuen Sonderausstellung zeigt das Auto- und Uhrenmuseum in Schramberg ab Sonntag wie es aussieht, wenn Tradition und Moderne aufeinandertreffen – mit einem Blick auf das Schaffen der Familie Haas. Das Museumsteam versucht das neue Schwarzwald-Heimatgefühl einzufangen, auch mit Bildern der Designerin Selina Haas. Die Tochter gehört zu den ersten Fotokünstlerinnen, die den Schwarzwald mit all seiner Tradition, Romantik und Symbolik in ein völlig neues Licht rückte und Platz für neue Ansichten schuf.

Außergewöhnliche Klaviertechnik

Enya Haas, jüngster Spross der Familie, Musiker und Komponist, verzaubert die Gäste mit wunderschöner Klaviermusik. Sein Anliegen ist es, den Schwarzwald aufzuspüren, einzufangen und ihm ein musikalisches Gesicht zu verleihen. Enya entwickelte dafür eine neue Klaviertechnik, die seine Kompositionen mit außergewöhnlichen Klängen bereichert.

Die Sonderausstellung wird bis zum Sommer nächsten Jahres zu sehen sein. Diese Ausstellung gehört zu den schrillsten Kuckucksuhren-Ausstellungen, die es bisher im Schwarzwald gegeben hat.