Schramberg Krippenspiel und variantenreiche konzertante Kirchenmusik

In der Christmette um 18 Uhr in Heilig Geist musizieren Matthias Fahrner, Oboe, Jasper Möller, Violine und Cordula Glatthaar, Orgel, um 22 Uhr in Sankt Maria ein Blechbläserquintett, Sonja Gebert, Gesang und Rudi Schäfer an der Orgel.

Im Weihnachtshochamt am 25. Dezember um 10 Uhr in der Heilig-Geist-Kirche erklingt die neu einstudierte "Messa della Benedicenza" für Soli, Chor, zwei Oboen, zwei Trompeten, Pauken, Streicher und Orgel von Johann Michael Haydn (1737 bis 1806). Haydns umfangreiches kirchenmusikalisches Werk überragt sein übriges Schaffen und war wesentlich für eine Neuorientierung der Kirchenmusik im 19. Jahrhundert. Es singt der Katholische Kirchenchor Schramberg mit den Solisten Sonja Gebert, Sopran, Florence Awotula, Alt, Sascha Kretschmer, Tenor und Jochen Hermann, Bass. Es spielen das Orchester Schmid und Robert Pfundstein an der Orgel. Die Leitung hat Kirchenmusikdirektor Rudi Schäfer.

Der erste Weihnachtsfeiertag klingt mit Weihnachtsvesper um 18 Uhr in der Sankt Maria Kirche aus. Es singt die Gregorianikschola. Das feierliche Silvesterkonzert am 31. Dezember um 21.30 Uhr in Sankt Maria gestalten zwei Künstler aus Frankreich: Romain Leleu, Trompete und Jean-Baptiste Robin, Orgel. "In dulci jubilo – nun singet und seid froh!" heißt es dann wieder beim offenen Weihnachtsliedersingen am Sonntag, 1. Januar, um 17 Uhr in der Sankt Maria Kirche. Unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Rudi Schäfer musizieren Sigrid Lerch, Blockflöte, Magdalene Lerch, Violine, Siegfried Weisser, Oboe, Philipp Geisen, Cello und Marion Straub, Gesang alte und neue Weihnachtslieder.