Schramberg Kreuzworträtsel und Stricken sind ihre große Leidenschaft

Mit ihren beiden Töchtern und vier Enkeln geht sie ein paar Tage später ins Gasthaus zum Essen und auch mit den Turnerfrauen gibt es ein Fest im kleinen Rahmen. Ihren Ehrentag kann die betagte Jubilarin bei bester Gesundheit feiern. Ihr derzeit größter Wunsch ist es, die Geburt des ersten Urenkels im Juni dieses Jahres noch zu erleben. Sie dankt Gott, dass sie in diesem Alter noch gut sehen, hören und vor allem denken kann. Lediglich für die tägliche Lektüre zum Frühstück, den Schwarzwälder Bote, braucht sie die Brille und für kleinere Spaziergänge den Rollator. Doch das nimmt sie gerne in Kauf. Auch ist sie froh, dass eine Tochter im Obergeschoss ihres Hauses und die andere nur einen Steinwurf entfernt im Meisenweg wohnen.

In ihrer Freizeit strickt die Jubilarin gerne Socken, die sie Angehörigen zum Geburtstag und Weihnachten schenkt. Ihre große Leidenschaft sind Kreuzworträtsel und das Zahlen- und Kartenspiel "Rummikub", das sie am liebsten jeden Tag spielen würde. Weil es bei Letzterem mindestens einen Mitspieler braucht, werden Töchter und Enkel abwechselnd eingespannt. Regelmäßig besucht Anna Hauser freitags das Seniorenturnen des Roten Kreuzes in der Kirchberghalle. Von der Leiterin, die aus Aichhalden kommt, wird sie abgeholt und wieder nach Hause gebracht. Ihren Haushalt versorgt sie überwiegend noch selber, erhält aber Unterstützung von den Kindern.

Die Jubilarin wurde am 30. Juni 1927 im Elternhaus in der Breitestraße in Waldmössingen als Anna Rohrer geboren und wuchs mit einem Bruder und einer Schwester auf. Was viele nicht wissen: Sie ist die älteste "echte" Waldmössingerin, alle älteren Bürgerinnen sind "Zugezogene". Nach ihrer Schulzeit besuchte sie die Nähschule in Schramberg. Am 3. August 1954 heiratete sie den Waldmössinger Rudolf Hauser, mit dem sie schon die Schulbank gedrückt hatte und man sich regelmäßig bei Jahrgangsfeiern über den Weg lief. Lange Zeit trafen sie sich heimlich, "wie das früher halt so war", erinnert sich die 90-Jährige.