Schramberg. Zwei neue Kurse für Kinder ab vier und fünf Jahren bei der Jugendkunstschule in Schramberg: In der kommenden Woche beginnen neue Kurzkursangebote für Kinder im vhs-Seminargebäude (Schlössle) in Schramberg. Bei beiden Kursen gibt es noch freie Plätze für interessierte Kinder, die das jeweilige Angebot kennenlernen wollen. Beim ersten Angebot steht die Lust am Hüpfen, Springen und Bewegen nach Musik im Vordergrund, die Kinder werden behutsam zu ersten tänzerischen Bewegungen geführt. Der Kurs mit dem Titel "Kreatives Tanzen" (ab fünf Jahren.) beginnt Mittwoch, 23. November. Die fünf Termine bis 21. Dezember sind immer mittwochs, von 14.30 bis 16 Uhr im Gymnastikraum vom Schlössle. Die. Gebühr beträgt 25 Euro, Dozentin ist Kinderkunstpädagogin Anne Hess. Beim Kursangebot "Kinderwerkstatt" (ab vier Jahren) wird eine ästhetische Früherziehung angeboten, die stark auf die Entwicklung von Sensibilität, Fantasie, Erfindergeist und Feinmotorik setzt. Immer donnerstags, ab dem 24.November, sieben Termine, Uhrzeit: 15.15 bis 16.45 Uhr. Gebühr: 35 Euro mit Material. Den Kurs leitet die Künstlerin Annette Lünenschloss-Kienzle. Infos und Anmeldung für beide Kurse bei der Jugendkunstschule Kreisel. Telefon: 07423/8 62 75 66 oder per Email an: sekretariat@kunstkreisel.de