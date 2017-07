Mit einem bunten Strauß Sommerblumen begrüßte Oberbürgermeister Thomas Herzog Ramona Schwenk in ihrem neuen "Kreativ-Shop" in der Hauptstraße 9. "Kreatives Selbstgemachtes mit Hand und Herz" von zehn Kleinkünstlern aus der Region ist in dem neuen Laden zu finden. Wie in einem Zaubergarten findet man Dekoratives aus Holz, Ton oder Beton, Stoff oder Filz bis hin zu Fotokarten, Papier und bunter Baby-Kleidung. Foto: Ziechaus