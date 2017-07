Schramberg (zeg). Das Geheimnis ist gelüftet: In die Hauptstraße 9 (früher "Klaussners Kindereck") zieht der "Kreativ-Shop" ein. "Der Kreativ-Shop mit Hand und Herz ist eine Plattform für kreative Hobby-Künstler, die im Ladengeschäft ihre selbst hergestellten Werke präsentieren und verkaufen können. Er bietet eine große Auswahl an selbst gefertigten Produkten an. Ergänzt wird das Angebot durch Ferienprogramme für Kinder, Kindergeburtstage und kreative Workshops für Erwachsene", heißt es auf der Internetseite von der Betreiberin Ramona Schwenk. Die Neueröffnung findet am Samstag, 15. Juli, 9 bis 16 Uhr, statt.