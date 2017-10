Schramberg. Die Produktionsfirma Oberon Film dreht im ehemaligen Schramberger Krankenhaus den Film "Das Leben meiner Tochter". Derzeit laufen dort bereits Vorarbeiten, bei denen einzelne Räumlichkeiten hergerichtet werden. Die eigentlichen Dreharbeiten beginnen am 8. November und werden rund zwei Wochen, bis 23. November, in Anspruch nehmen. Der Film setzt sich mit dem Thema Organspende auseinander. In der Geschichte hat ein achtjähriges Mädchen Probleme mit dem Herz. Ihre Eltern sehen sich nun mit den zahlreichen Schwierigkeiten, die mit dem langen Warten auf ein Spenderorgan zusammenhängen, konfrontiert. Im Verlauf des Films wird die Frage aufgeworfen, wie weit man gehen darf, um das Leben des eigenen Kindes zu retten. Oberon Film ist in Berlin ansässig und produziert seit 2009 Spielfilme für Fernsehen und Kino (unter anderem "Einer wie Bruno", "Seit du da bist", "Spuren der Rache") und ist zudem als Service-Produzent für internationale Produktionen tätig. Derzeit ist Oberon Film in Schramberg unterwegs auf der Suche nach Komparsen. Wer Interesse hat, kann sich unter komparsen@web.de direkt bei der Produktionsfirma melden.