Schramberg Krank ohne Grund?

Schramberg/Hardt/Dunningen. Nahrungsmittelunverträglichkeiten sind mittlerweile in aller Munde. Die Heilpraktikerin Susanne Daumann referiert zu diesem Thema am Freitag 21. Oktober, um 19 Uhr in Hardt im Bürgerheim, am Dienstag 25. Oktober, um 20 Uhr in Schramberg im Marienheim und am Freitag, 28. Oktober, um 19 Uhr in Dunningen im Gemeindehaus, Bischof-Antonio-Saal (neben der Kirche).