Schramberg Krämermarkt künftig in der City?

Beim eigentlich traditionellsten Markt, der jeweils am zweiten Dienstag im Monat Mai abgehalten wird, und den es schon zu Zeiten von Rochus Merz gab, waren in diesem Jahr gerade einmal sechs Händler nach Schramberg gekommen – fünf fehlten entschuldigt, alle anderen waren unentschuldigt fern geblieben, wie die Stadt festgestellt hat. Dies war, so geht aus der Vorlage an den Ausschuss und auch die Ortschaftsräte hervor, Anlass für OB Thomas Herzog eine Prüfung hinsichtlich der Marktverlegung in die Innenstadt anzustoßen. Zwischenzeitlich sehe auch der Handels- und Gewerbeverein eine solche Verlegung als positiv an. Mit dem neuen Standort ist auch die Hoffnung verbunden, dass wieder mehr Händler Interesse an den Schramberger Märkten haben und auch mehr potenzielle Marktbesucher einkaufen und damit zur Belebung der Innenstadt beitragen. Eine Nachfrage bei den Händlern selbst hat nach Aussagen der Verwaltung eindeutig ein Interesse an dem neuen Standort ergeben. Ganz abgesehen davon hatten sich auch Anlieger, vor allem der Majolika-Firmenpark, in früheren Jahren mehrfach wegen der Lage des Markts beschwert, da die Zufahrt zu den Betrieben deutlich erschwert war.