Schramberg Kontonummern ändern sich nicht

"Zusammen wachsen" ist die Aufschrift des stilisierten Baums, der zur Zeit alle Geschäftsstellen der Bank schmückt. "Die Entwicklung einer guten Unternehmenskultur ist das A und O für den Erfolg und das braucht Zeit wie eine Pflanze, die wächst", sagt Vorstand Schlipf. Da die Fusion nicht unter dem zeitlichen Druck akuter äußeren Umstände erfolge, könne man alles in Ruhe angehen lassen. Die Vertreteversammlungen hatten beschlossen, dass die neue Bank zwei Hauptstellen hat, eine in Schramberg und eine in Tuttlingen. Fusionsbedingte Kündigungen von Mitarbeitern soll es keine geben und die 32 Standorte sollen mindestens die nächsten drei Jahre weitergeführt werden.Die Vorstände beider Banken bleiben im Amt, Vorsitzender des Vorstands wird Jürgen Findeklee in Tuttlingen. Den gemeinsamen Aufsichtsrat führt Hans-Joachim König.

Ressorts aufgeteilt

Inzwischen haben sich die Vorstände auch auf die Ressortaufteilung geeinigt: Firmenkundengeschäft, Private Banking und Electronic Banking wird Jürgen Findeklee verantworten, Udo Stefan Schlipf das gesamte Privatkundengeschäft, das Immobiliengeschäft, das Treasury Management und die Vertriebssteuerung. Frank-Karsten Willer wird sich um die Organisation, die Gesamtbanksteuerung, die IT und die Revision kümmern, Rainer Fader um die Marktfolge und das Personal. Einmal pro Woche treffen sich die Vorstandsmitglieder, abwechselnd in Tuttlingen und Schramberg. Schon jetzt zeige sich, dass die Entfernung kein Problem für eine gute Zusammenarbeit sei. Jetzt nach den Sommerferien würden die Produkte beider Standorte aufeinander abgestimmt und die Mitarbeiter lernten sich besser kennen. "Nicht angespannt, man freut sich aufeinander, jedes Mal wenn ich in Tuttlingen bin, stelle ich fest, dass es passt, dass wir Gutes geschaffen haben", berichtet Schlipf.

Interne, für die Kunden nicht sichtbare Aufgaben würden abgearbeitet, das Ergebnis würden effizientere Dienstleistung sein. "Die Kontonummern bleiben", beruhigt Schlipf. Eine regelrechte Aufbruchstimmung ortet er in der neuen Bank. Er sieht sie gut gewappnet gegen die anhaltenden Herausforderungen der Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank und möglichen Turbulenzen der Finanzmärkte.

"Die Bank und die Region sind gleichermaßen gut aufgestellt, das ist eine gute Konstellation für die Zukunft", ist Vorstand Schlipf überzeugt.