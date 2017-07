Schramberg (jf). Der Verwaltungsausschuss rang sich zu einem Kompromissvorschlag zu den Gebühren für die Nutzung des Schlachthauses in Waldmössingen durch. Mehrheitlich fasste der Ausschuss folgenden Empfehlungsbeschluss für die nächste Gemeinderatssitzung: 1. Die Gebühren für die Benutzung des Schlachthauses werden zum 1. Januar 2018 um 15 Prozent erhöht. 2. Eine weitere Überprüfung der Gebühren erfolgt frühestens zum 1. Januar 2020. "Das Schlachthaus in Waldmössingen soll attraktiv bleiben", erklärte Stadtrat Mirko Witkowski (SPD/Buntspecht). "15 Prozent sind ein gangbarer Weg", meinte auch CDU Stadtrat Jürgen Winter. Der Gebührenkatalog der Stadt sollte in Zukunft generell regelmäßig überprüft werden, regte Ulrich Bauknecht (CDU) an.