Schramberg-Sulgen. Die Kolpingfamilie Sulgen besucht das Gastspiel der Schramberger Kolpingtheatergruppe am Samstag, 7. Januar, um 19 Uhr in der Josef-Merz-Halle in Aichhalden. Es werden Plätze reserviert. Anmeldungen bis 4. Januar bei Reinhold Seckinger, Telefon 07422/5 41 61 Aufgeführt wird das Lustspiel: "Dr reinschde Weiberhaufa".