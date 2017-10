Schramberg Klettern ohne Seil – bis in ungefährliche Höhen

Einfach beschrieben geht es beim Bouldern um Klettern ohne Seil bis zu einer Höhe, aus der man wieder gefahrlos abspringen kann. Bereit in den Siebzigern des letzten Jahrtausends hat sich Bouldern als eigene Disziplin aus dem Sportklettern entwickelt und ist heute vor allem bei der jungen Generation ein angesagter Trendsport.

Bouldern kann man sowohl drinnen in separaten Boulderräumen von Kletterhallen (zum Beispiel im sektionseigenen K5 in Rottweil) als auch draußen an Felsen unterschiedlichster Größe.

Wo kein Seil notwendig ist braucht man auch keine Haken und streng genommen auch keinen Kletterpartner. Natürlich macht es gemeinsam mehr Spaß, man feuert sich an, gibt Tips und stützt den Boulderer – sogenanntes Spotten – um ihn beim unfreiwilligen Fall auf die am Boden liegende Matte – das Crashpad – zu leiten. In den bekannten Bouldergebieten sind die Kletterrouten, die beim Bouldern "Probleme" heißen, in Boulderführern beschrieben und ihre Schwierigkeit in einer eigenständigen Schwierigkeitsskala eingeteilt.