Schramberg. Morgen, Donnerstag, 13. Juli, findet ein neues Bilderbuchkino in der Mediathek Schramberg statt, das letzte vor der Sommerpause. Dann verwandelt sich das Lesecafé im City-Center wieder in ein kleines Kino. In der monatlichen Reihe wird diesmal die Geschichte von einem kleinen Dinosaurier erzählt. Der Tyrannosaurus ist allein, weil er alle seine Freunde gefressen hat. Ein Glück, dass die Maus Mollo auftaucht. Sie kann ihm helfen und zeigt ihm auf ganz besondere Weise, wie wichtig Freunde sind. Beginn des Bilderbuchkinos für Kinder ab 4 Jahren ist um 15 Uhr, der Eintritt ist frei.