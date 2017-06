Schramberg "Kleine Stube" wird eingerichtet

Nach der ersten Präsentation im Ausschuss für Umwelt und Technik (wir berichteten), gingen die Planer nochmals ins Detail und entschieden sich beispielsweise für mehr Bäume und für eine Sitzgruppe. "Wir haben die Möblierung dieser ›kleinen Stube‹ angepasst", formulierte es Christof Weigel vom Architekturbüro Baldauf. Bepflanzung, Bänke und Spielgeräte sind so konzipiert, dass sie, wenn auf dem Platz ein Festzelt erstellt werden soll, leicht abzubauen sind. In den nächsten Tagen will die Stadtverwaltung nochmals mit den Anwohnern sprechen. Der Gemeinderat will dann im September endgültig über die Gestaltung abstimmen, die Arbeiten könnten im Frühjahr beginnen.