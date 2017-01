Schramberg Kleine Schätze der Stadt entdecken

Schramberg. Gut Ding will Weile haben – mit einer Vorlaufzeit von rund eineinhalb Jahren präsentiert die Stadt nun die neuen familiengerechten "Audioguide-Touren" mit den Namen "U(h)rzeitenweg" und "Pfad der Zeiten". Nicht nur innovativ, sondern in dieser Form auch einmalig vermitteln die zwei Touren Informationen über die Stadt und ihre Besonderheiten.

Wie heißt das harte Gestein aus dem Karbon? Bildet aus der Anzahl der Minuten der Astronomischen Uhr am Rathaus die Quersumme; Welcher Bischof hat die Kirche St. Maria 1658 geweiht? "Mein Wissen reicht dafür teilweise nicht aus", gab Udo Schlipf, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar bei der Vorstellung unumwunden zu. "Dies ist eine nette Art, die Stadt interessant zu machen." Das Bankinstitut und ein Spender, der anonym bleiben möchte, unterstützten das Projekt, das in deutscher, englischer und niederländischer Sprache erstellt wurde, finanziell, so Ingrid Rebmann, Abteilungsleiterin Kultur.

Wer auf Entdeckungstour durch die Stadt gehen möchte, sucht sich eine Wegstrecke, angepasst an das Alter der Kinder und an die Zeit, die man investieren möchte, aus. Die Infos, die Karte sowie die Fragen finden sich auf www.schramberg.de oder auf dem gedruckten Flyer, den es in der Touristinfo gibt. Die Touren kann man aufs Handy oder den MP3-Player laden oder man leiht in der Touristinfo oder im Stadtmuseum einen MP3-Player aus. Die Gebühr beträgt sechs Euro (mit Gästekarte kostenlos). 15 dieser Geräte hat sich die Stadt vorerst zugelegt, so Rebmann. Beim "U(h)rzeitenweg" gilt es, neun Fragen zu beantworten, beim "Pfad der Zeiten" sind es sieben. Das ganze Wissen für diesen akustischen Stadtspaziergang vermittelt der Audio-Guide mit der Stimme des Radio-Journalisten Matz Kastning. Er und Steffi Knebel von der Schramberger Agentur "AudiotexTour" setzten das Projekt um. Acht Sprecher und drei Dolmetscher waren beteiligt.