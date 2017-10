Schramberg Kleine Apfelfreunde beim Mosten

Schramberg-Sulgen. Als sie dort ankamen, war alles schon vorbereitet, so dass die kleinen Helfer gleich loslegen konnten. Nachdem die mitgebrachten Äpfel, die der Kindergarten von der Familie Ganter gesponsert bekam, gehäckselt, gepresst und abgekocht waren, durften die Kinder den frisch gepressten Apfelsaft probieren. Abgefüllt wurde der Apfelsaft in die Box, die die Kinder im Bollerwagen mit in den Kindergarten nehmen durften Für die Kinder war es eine tolle Erfahrung, zu sehen, wie der Saft hergestellt wird und vom Baum in die Box kommt.