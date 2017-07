Schramberg Kleinbetriebe leiden unter Regelwut

Trotzdem habe die Regulierungswut die beiden vor einigen Jahren fast zum Aufgeben gebracht. Dass sie dennoch durchhielten, lag vor allem daran, dass sie schon so viel investiert hatten. Denn die Behörden machen ihnen immer wieder das Leben schwer: Das frische Quellwasser, das sie auch als Trinkwasser nutzen, muss ständig untersucht werden, auch auf Stoffe, die hier oben im Schwarzwald überhaupt nicht vorkommen.

Auf der anderen Seite Erfreuliches: Der Schwarzwald ist in aller Munde, die Gäste kommen aus der ganzen Welt. Besonders viele Israelis machen hier Urlaub, wie Günter erzählt. Manche suchen hier nach ihren deutschen Wurzeln. Bis zu 50 Führungen macht sie jedes Jahr auf ihrem Hof. Die Besucher sehen dabei, wie Andreae, auch den Gewölbekeller, in dem die Käselaibe reifen, die in Handarbeit hergestellt hat. Die werden nicht nur auf dem Mooshof verkauft, sondern auch auf dem Markt in Freiburg.

"Ein schöner Besuch", freute sie sich. "Das ist ein echter Vorzeigebetrieb. Wir brauchen solche Höfe, um diese Kulturlandschaft zu erhalten. Ich werde vieles nach Berlin mitnehmen", versprach die Politikerin. Eines sei ihr ganz wichtig, dass man der regionalen Förderung den Vorrang gibt.