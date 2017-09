Schramberg Kläranlage an Grenze ihrer Belastbarkeit

Jährlich werden in den drei Kläranlagen der Stadt 5,3 Millionen Kubikmeter Abwasser gereinigt und von sieben Mitarbeitern vor Ort betreut. Durch die Einführung immer neuer Produkte der Industrie und wachsende Anforderungen an den Umweltschutz sind immer wieder Erweiterungen und Änderungen an den Anlagen erforderlich. Derzeit wird bundesweit über die Einführung einer weiteren Reinigungsstufe diskutiert. Dabei handelt es sich um die Phosphorelimination und Filtration von Nanopartikeln, die in Hygieneartikeln, Schminke und Zahnpasta enthalten sind.

Die Anlage in Schramberg befindet sich an der Grenze ihrer Leistungsfähigkeit. Durch den weiteren Ausbau von Baugebieten entsteht zwangsläufig auch ein höherer Schmutzwasseranfall. Mittelfristig werden deshalb weitere Becken gebaut werden müssen.

Zudem gehört die Schiltach als Zulauf zur Kinzig zum "Einzugsgebiet Lachslaichgewässer" und muss höhere Anforderungen an die Einleitung von Abwasser erfüllen.