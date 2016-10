Schramberg Kirchenkunst trifft auf Orgelkunst

Schramberg. Sie wird mit speziellen Lichteffekten und ausgewählter Orgelmusik die Symbiose zwischen der Kirchenkunst von Erich Hauser und dem unverfälschten echten Klang der 170 Jahre alten, in den Jahren 1992 bis 1995 restaurierten Kegelladen-Orgel von Eberhard Friedrich Walcker ins rechte Licht rückt. Im Mittelpunkt dieser Veranstaltung steht ein fiktiver Dialog zwischen dem Kirchenkünstler Erich Hauser und dem Orgelbauer Friedrich Walcker. Kunsthistorikerin Isabel Grüner, Heinz Ruess, zuständig für effektvolle Licht- und Videopräsentation, und Kirchenmusikdirektor Rudi Schäfer, Dekanatskirchenmusiker und bischöflicher Orgelsachverständiger, werden diese multimediale Präsentation in Wort, Licht und Ton in Szene setzen. Initiator ist Arnhold Budick, der regelmäßig Kirchenführungen in St. Maria macht.

Die Idee für die Veranstaltung entstand vor dem Hintergrund, dass 2016 die Hauser-Stiftung und damit auch der Förderverein Erich Hauser, sein 20-jähriges Bestehen feiern kann. Darüber hinaus wurde vor 300 Jahren der barocke Zwiebelturm, Wahrzeichen der Stadt Schramberg, errichtet. Erst vor kurzem wurde in einem Turmfest, bei dem sich mehrere Chöre, Rezitatoren und ein Bläserquintett zu einem kleinen Musical aus Rudi Schäfers Feder zusammenfanden, dieses Jubiläum gefeiert. So gesehen ist die Veranstaltung auch als Abschluss eines ereignisreichen Veranstaltungsjahres rund um die St. Maria-Kirche zu bewerten.

Zudem fand in diesem Jahr der internationale Orgelwettbewerb "Schramberger Eberhard Friedrich Walcker Preis" zum fünften Mal statt, an dem sich Orgeltalente aus Nah und Fern regelmäßig beteiligen. Ein Wettbewerb, der sich ausschließlich der deutschen Orgelromantik widmet und an zwei historischen Referenzinstrumenten ausgetragen wird, an der Walcker-Orgel in St. Maria und an der Späth-Orgel in Heilig Geist.