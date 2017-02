Schramberg Kirchenfasnet taucht ab in Wasserwelten

Schramberg. Dazu lädt die katholische Kirchengemeinde St. Maria – Hl. Geist am Samstag, 18. Februar, in den großen Saal des Marienheims in der Marktstraße ein. Dort wird ab 20 Uhr mit Tanz und viel Unterwassermusik ein kunterbuntes Fasnetsprogramm geboten. Die Pfadfinder übernehmen wieder die Bewirtung, das bewährte Küchenteam bereitet leckere Speisen zu und die Ministranten bieten nach dem Programm in der Bar Cocktails und andere Getränke an. "Toms wilder Süden" sorgt mit fetziger Musik für Stimmung im Saal. Karten gibt es im Vorverkauf ab sofort in den beiden Pfarrbüros zu den üblichen Öffnungszeiten. Der Eintritt beträgt sieben Euro für Erwachsene, vier Euro bezahlen Kinder, Jugendliche und Studenten. Das Vorbereitungsteam freut sich auf viele närrische Gäste, auch aus den umliegenden Gemeinden.